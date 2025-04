La pelletteria di lusso in mostra Nascerà un museo della borsa

museo della borsa, un'area espositiva per celebrare la moda, la creatività, la manualità del distretto. La sindaca Sereni ha intenzione di realizzarlo nella struttura accanto al giardino pensile ricavato da Autostrade per l'Italia, sopra la galleria artificiale dell'A1 di Casellina. Con la consegna dell'area verde, prevista per le prossime settimane, anche la struttura entrerà nel patrimonio comunale. E così vi sarà realizzato uno spazio dedicato alla pelletteria di lusso e al suo rilancio. "Il progetto a cui stiamo lavorando e che è reso possibile grazie alla Regione – ha detto la sindaca Claudia Sereni – definisce il completamento delle opere presenti nell'area e soprattutto introduce una vocazione legata al rilancio del distretto della moda. La nostra idea è quella di un museo della borsa non convenzionale, all'interno di hub innovativo che coniughi ricerca e creatività, coinvolga potenzialmente gli archivi delle aziende e metta in mostra il saper fare artigiano che ha dato vita a quei prodotti straordinari che hanno fatto del nostro territorio locale e metropolitano il primo comparto nella pelletteria di lusso.

