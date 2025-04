La Nuova Virtus Cesena promuove l' educazione sportiva e il talento

Nuova Virtus Cesena lunedì sera ha iniziato un percorso di formazione volto a creare una sana educazione sportiva tra i suoi associati e non solo. La sala del quartiere Cesuola ha ospitato il convegno dal titolo 'Meglio social o mal accompagnati - cresciamo le persone verrà fuori l'atleta', un incontro formativo che ha visto come protagonisti Stefano Armuzzi e i Iacopo Casadei (autori del libro Anatomia del talento) due esperti con un vasto bagaglio di esperienza nel mondo delle neuroscienze e della psicologia. Per l'occasione, i due relatori hanno sviscerato il concetto di talento sotto molteplici angolazioni, cercando di rispondere alle domande su come riconoscerlo, coltivarlo e supportarlo. Armuzzi ha spiegato come il talento non sia solo una questione di genetica, ma anche di esperienza, allenamento e motivazione, sfatando il mito del talento innato come unico fattore determinante per il successo.

