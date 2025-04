Iodonna.it - La natura protagonista alla Design Week di Milano nelle sue diverse forme

, 9 apr. (askanews) – Il percorso THIS WAY di Skoda e Marcantonio nel cortile del Padiglione d’Arte Contemporanea in cui trovare un fenicottero, una lince, dei colibrì e un procione insieme alle automobili Skoda, una delle quali ricoperta di piume rosa come quelle degli struzzi. guarda Dal 7 al 13 aprileè la capitale del. Cosa vedere in città e fuori Nel cortile della Galleria d’Arte Moderna è visitabile la parte esterna della mostra Terrone di Ugo Rondinone a cura di Caroline Corbetta :quattro monumentali sculture della sua celebre serie di ulivi, calchi in alluminio di alberi secolari realizzati direttamente in un uliveto comprato anni fa da Rondinone nei pressi di Matera.