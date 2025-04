Lanazione.it - La morte di Piampiano. Il Gup visionerà i video

ASSISI – Ancora situazione di incertezza dopo l’udienza preliminare di ieri, al palazzo di Giustizia di Firenze, per l’uccisione di Davide(foto), 24 anni, nel corso di una battuta di caccia al cinghiale per un colpo di fucile esploso da Piero Fabbri. Era l’11 gennaio 2023, teatro del dramma il fosso delle Carceri, zona impervia del Subasio, area protetta. Il Gup Anna Donatella Liguori, dopo aver ascoltato i legali della parte civile Franco Matarangolo, Giovanni Flora e Francesco Maresca, e Luca Maori per l’imputato Fabbri, ha stabilito di visionare ilche è stato registrato dalla telecamera che Davideaveva con sé e che ha ripreso immagini e audio del dramma che si è consumato;che aveva smascherato il tentativo di depistaggio di Fabbri che aveva detto ai Carabinieri, nell’immediatezza dell’omicidio, che il giovane assisano si era sparato da solo.