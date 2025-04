Cityrumors.it - La morte di Andrea Savorelli sconvolge lo spettacolo: le ultime sulle cause

Leggi su Cityrumors.it

Lopiange la scomparsa di uno dei protagonisti de ‘Il Paradiso delle Signore’.resta il mistero, ma ci sono novità importantiSi è spento un mese fa, ma l’annuncio è stato dato solo nelle scorse ore dalla sorella. Per molti il suo nome non dice niente. Per i fan de Il Paradiso delle Signore, una serie tv che sta spopolando sulla Rai, no. Era uno degli attori più apprezzati e la sua uscita di scena aveva fatto un po’ insospettire tutti. Ora la notizia che nessuno si aspettava: ovvero la sua scomparsa.Ladilo: le(Instagram) – cityrumors.itSi tratta del secondo lutto in poche settimane per il film. Il 14 marzo, quindi poco dopo, era scomparso Pietro Geruardi, altro attore che aveva recitato ne Il Paradiso delle Signore.