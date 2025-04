Laspunta.it - La morte del giovane Charles al Santa Scolastica. “Questo accade con la politica dei tagli al personale”

“La vicenda del poveromorto aldi Cassino mette in evidenza, se ancora ce ne fosse bisogno, i disastri che da decenni le amministrazioni che si sono succedute, hanno combinato ai danni della sanità ciociara. Come sindacato ogni giorno denunciamo le falle del sistema, restando inascoltati da unaormai lontana dai cittadini“.Così la Segretaria provinciale Ugl Salute Frosinone Rosa Roccatani commenta quanto accaduto a Cassino e laall’ospedale delstudente ghanese, preso in carico dalla struttura dopo una caduta dal monopattino, ma purtroppo deceduto durante i trattamenti sanitari.La segretaria dell’Ugl Rosa Roccatani“Ovviamente sarà la magistratura a fare luce su questa vicenda, noi la lasciamo lavorare, così, come facciamo lavorare le istituzioni.