La media Leonardo da Vinci occupa i tre posti del podio.

Non uno, ma tutti e tre i gradini del. La scuoladadi Bollate si è aggiudicata i primi trealla seconda edizione del concorso cinematografico “Il problema c’è, la soluzione anche!“ promosso dall’associazione Il Pentolino di Senago. Il concorso chiedeva agli studenti di creare un’opera digitale inedita, video o cortometraggio, per raccontare quali strade si possono percorrere per superare le difficoltà dei coetanei con disabilità ad accedere e partecipare alla vita scolastica ed extra scolastica. Questi i progetti della scuolabollatese che hanno vinto: al primo posto “Alice, il sorriso della meraviglia“, realizzato dalle classi prima E e terza B, al secondo posto “Oltre l’ostacolo“, realizzato dalla classe prima A e al terzo posto “Giulia“, realizzato dalla classe terza D.