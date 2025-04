Ilrestodelcarlino.it - La macchina del tempo fa tappa a Villa Ronchi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ladela Crevalcore. Sono stati presentati nei giorni scorsi a Palazzo Malvezzi di Bologna, sede della Città metropolitana, i due eventi ‘Ladel’ e ‘4 Passi nel Medioevo’. Sono le rievocazioni storiche che si terranno aa Crevalcore. ‘Ladel‘, è in programma il prossimo 13 aprile. Si tratta di un grande raduno di rievocazione storica multi epoca in Italia. Oltre 250 rievocatori accompagneranno i visitatori in un viaggio attraverso i secoli, dai Celti alla seconda guerra mondiale, ricreando momenti di vita quotidiana, combattimenti e antichi mestieri. Un’occasione per vivere la storia in prima persona, per appassionati e famiglie. ’4 Passi nel Medioevo’, si terrà invece i prossimi 3 e 4 maggio. L’evento, giunto alla sua 24ª edizione, rievoca la battaglia di Crevalcore del 1390 tra le truppe bolognesi e quelle viscontee.