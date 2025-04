Panorama.it - La Luna si allontana dalla Terra 4 centimetri all’anno: ecco che cosa cambia per tutti noi

Lasi stando. Un fenomeno naturale, continuo e inesorabile. I calcoli degli scienziati sono accurati e inequivocabili. Anche se per nulla preoccupanti, almeno per noi.La velocità di “fuga”La, dunque, si sta lentamentendo. Tranquilli, nell’arco dell’esistenza umana non ce ne accorgeremo neppure, ma il fenomeno è reale e continuo, causato dall’effetto combinato tra la gravità terrestre, che attira le maree verso sé, e quellare le solleva. Detta così sembra semplice, ma in quanto a precisione le onde radio con le quali si fanno queste misure sono implacabili e dopo una serie di calcoli gli scienziati hanno capito che ogni anno lasidi circa 3,8o poco più, questione di centesimi. E siccome lo spazio e il tempo sono collegati tra loro, a risentirne è anche la velocità di rotazione del nostro pianeta, con l’effetto secondario di allungare le giornate terrestri di poco meno di due millesimi di secondo al secolo.