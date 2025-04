Cultweb.it - La Luna sembrerà più piccola nel fine settimana: non è magia, è la Microluna

Sabato 12 aprile 2025 il cielo notturno ospiterà una Micro, un evento astronomico durante il quale lapiena appare leggermente piùe meno brillante rispetto al solito. Il fenomeno, pur suggestivo, risulta poco evidente per l’osservatore medio: la variazione di dimensioni rispetto a unapiena nella sua posizione più vicina alla Terra è di circa il 14% in diametro e fino al 30% in luminosità, secondo dati della NASA.Questo accade perché lanon segue un’orbita perfettamente circolare, ma ellittica. Di conseguenza, la distanza delladalla Terra può oscillare tra circa 356.500 km (perigeo, ovvero il punto più vicino) e 406.700 km (apogeo, ovvero il punto più distante). La Microsi verifica esattamente in concomitanza con la fase dipiena, quando il nostro satellite si trova nei pressi dell’apogeo.