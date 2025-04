Quotidiano.net - La lista dei prodotti Usa colpiti dai dazi ritorsivi della Ue: dalla carne del Kansas al gelato dell’Arizona

Roma, 9 aprile 2025 – L'Unione europea si prepara a rispondere ai nuoviannunciati dal presidente statunitense Donald Trump con misure di ritorsione mirate per un valore di circa 22,1 miliardi di euro. È quanto emerge da un documento interno visionato da “Politico”. IUe Da quando LadeiWhisky escluso Il valore delle ritorsioni IUe La Commissione europea propone tariffe fino al 25 per cento su una vasta gamma diagricoli e industriali, colpendo settori strategici per gli Stati Uniti, in particolare quelli radicati negli Stati repubblicani. Da quando Il pacchetto sarà votato mercoledì dai Paesi membri e, salvo sorprese, dovrebbe essere approvato senza forti opposizioni. Le misure entreranno in vigore in tre fasi: dal 15 aprile torneranno isugiànel 2018 come mirtilli rossi e succo d'arancia; dal 16 maggio scatteranno nuove tariffe su acciaio,, cioccolato bianco e polietilene; dall’1 dicembre toccherà a mandorle e soia.