Ilprimatonazionale.it - La liberazione è una cagata pazzesca!

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 9 apr – Solo qualche giorno fa, proprio dalle colonne di questo giornale, davamo notizia del delirio che imperversa nelle scuole a seguito dell’azione del Blocco Studentesco reo di aver esposto un cartello con la dicitura “antifascismo = mafia”. Tra supponenti metodi di rieducazione messi in atto ancora non figuravano le punizioni corporali, ma queste non sono tardate ad arrivare. Anzi, come ogni (buona) scuola degna di tale nome, gestita ormai sempre più in maniera manageriale col fine dell’essere un mero diplomificio, tale compito viene affidato a ditte esterne, ma che fanno sempre parte dell’indotto. E chi meglio di un alleato storico e fidato quale l’Anpi che non solo si è aggiudicata la gara, ma ha mantenuto l’indiscussa figura di testa di serie persino con un governo di centrodestra, che, come se non bastava già l’Anpi, ha aperto la collaborazione scolastica a tutte le associazioni partigiane?Quando l’Anpi minaccia di prendere a sberle uno studenteSe fosse successo a parti inverse ciò di cui si è resa protagonista la presidente (neo) partigiana Maria Ester De Tomasi all’Istituto “Carlo Volontè” di Luino, nel varesotto, la notizia avrebbe aperto tivvù e giornali per un mese.