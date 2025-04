Quotidiano.net - La lezione del pinguino

«La mancanza di relazioni sociali è tanto pericolosa quanto fumare 15 sigarette al giorno». Questo è ciò che lo psicologo Chris Blazina afferma in uno studio del 2019, dal titolo Gli uomini sottovalutano e mascherano il loro attaccamento emotivo ai compagni animali? L'influenza della mascolinità precaria sui legami degli uomini con i loro cani. Blazina evidenzia che molti uomini, in particolare durante la mezza età, scoprono che il loro attaccamento all’animale domestico – in primis al cane - è più sicuro rispetto alle loro relazioni umane più strette. Lo studioso mette in rilievo quanto possa essere vitale una relazione di questo tipo, affermando che la mancanza di connessioni sociali è risultata pericolosa quanto fumare 15 sigarette al giorno. «Abbiamo bisogno di connessioni per sopravvivere, e non solo durante la crescita, ma per tutta la vita, per prosperare come esseri umani completi», sottolinea Blazina, avanzando la teoria secondo cui una relazione affettiva con un animale può essere un'ancora di salvezza per uomini altrimenti inclini al distacco emotivo.