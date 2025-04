Ilfoglio.it - La lezione dei lupi “preistorici” sul significato della ricerca scientifica

Leggi su Ilfoglio.it

Quando nel 1993 uscì “Jurassic Park”, il pubblico si divise tra stupore e panico. Da un lato la meraviglia di un sogno realizzato – i dinosauri vivi! – dall’altro la paura, trasformatasi in proverbio, che la scienza potesse giocare a fare Dio. Oggi, a più di trent’anni di distanza, Colossal Biosciences ha annunciato la nascita di Romolus e Remus, due cuccioli di metalupo, animali estinti da circa 4.000 anni, riportati alla vita grazie all’ingegneria genetica. E il dibattito si ripete, quasi identico: emozione, timore, scetticismo. Non siamo davanti a un T-Rex, né a una minaccia per l’umanità. Romolus e Remus non hanno denti da film horror né ambizioni predatorie: sono piccoli, sani, monitorati in laboratorio, e rappresentano il primo successo concreto di un progetto che, tra scettici e visionari, va avanti da anni con l’obiettivo dichiarato di “de-estinguere” alcune specie fondamentali per l’equilibrio ecologico.