La Lega si spacca davanti alla prova Pasquale: Micheli nel ruolo di Ponzio Pilato?

Bergamo. La vicenda, o meglio, la querelle politica sulla Nuova Cremasca continua a far discutere. E anche se la riunione che si è tenuta in Provincia si è conclusa nel pomeriggio di lunedì 7 aprile, a non essere finita è la polemica che si è generata tra le parti in causa. O almeno per una delle due, la, con il suo protagonista, Giovanni Malanchini, consigliere regionale e della Dezione Italiana del Comitato delle Regioni in Europa, che, all’indomani dell’accesa discussione conGandolfi, presidente di via Tasso, torna a mettere i puntini sulle i non tanto su quanto accaduto in quello che certo non è lo studio ovale, quanto, evidentemente, per meglio definire i contorni della sua posizione. Come se non fossero sufficientemente chiari, considerata l’animosità e la tenuta muscolare del politico del Carroccio che certo non le ha mandate a dire al numero uno di Upi.