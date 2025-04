Lanotiziagiornale.it - La Lega presenta una sua mozione pacifista contro il riarmo Ue

Slitta alla prossima settimana il voto alla Camera sulle mozioni sul, da quella del M5S a quella di Avs fino ai testi di Azione e Pd.Per quanto riguarda il centrodestra c’è accordo su un testo unitario che non cita il ReArmEu e impegna il governo a “favorire, successivamente alla tregua e alla firma di un accordo di pace tra la Federazione Russa e l’Ucraina, la costituzione di una forza multinazionale sotto l’egida delle Nazioni Unite, subordinata a una deliberazione del Consiglio di Sicurezza, al fine di garantire un processo di pace stabile, condiviso ed irreversibile”.Ma, nel frattempo, il partito di via Bellerio guidato da Matteo Salvini ha fatto sapere che porterà in votazione in tutti gli enti locali e nel Parlamento europeo unaper dire no al piano die per chiedere, tra l’altro, la revisione del Patto di stabilità europeo e la ridefinizione del Green deal.