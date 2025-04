Thesocialpost.it - La Lega in missione contro armi e green: parte l’offensiva a tutto campo

Ladi Matteo Salvini ha rotto gli indugi. Archiviate le tensioni congressuali, con la segreteria saldamente in mano al leader, il partito ha lanciato una campagna politica coordinata che si estenderà suil territorio nazionale e in tutte le assemblee elettive, europee incluse. Il contenuto è chiaro: basta con le politiche Ue su riarmo,deal e vincoli di bilancio. Ma il sottotesto è più complesso e si gioca non solo a Bruxelles, ma anche a Roma, dove rischia di allargarsi la frattura all’interno della maggioranza di governo.Nel mirino: Rearm Europe,Deal e Patto di StabilitàLa mozione – che verrà presentata “in tutti gli organismi politici in cui laè presente” – chiede una revisione profonda delle regole europee, accusate di minare la competitività dell’Italia e soffocare il tessuto produttivo nazionale con “dazi impliciti“.