La laminazione è il segreto per capelli sani e brillanti Ancora

capelli stressati e rovinati per i troppi trattamenti chimici, ma semplicemente di capelli normali che risultano poco vigorosi. E poi ovviamente ci sono le capigliature davvero bisognose di un trattamento rigenerante. In entrambi i casi la laminazione capelli potrebbe essere la soluzione giusta. Di tutti i trattamenti che si possono fare in salone infatti, la laminazione è forse uno dei più completi. Infatti non si tratta solo di ricostituire la fibra capillare, ma anche di dare alla chioma un bell’effetto gloss. Amica.it - La laminazione è il segreto per capelli sani e brillanti. Ancora Leggi su Amica.it In un momento come quello del cambio di stagione ma anche in qualsiasi momento dell’anno, a seconda delle circostanze della vita, è possibile che la chioma perda un po’ del suo splendore. Non si parla necessariamente distressati e rovinati per i troppi trattamenti chimici, ma semplicemente dinormali che risultano poco vigorosi. E poi ovviamente ci sono le capigliature davvero bisognose di un trattamento rigenerante. In entrambi i casi lapotrebbe essere la soluzione giusta. Di tutti i trattamenti che si possono fare in salone infatti, laè forse uno dei più completi. Infatti non si tratta solo di ricostituire la fibra capillare, ma anche di dare alla chioma un bell’effetto gloss.

La laminazione è il segreto per capelli sani e brillanti. Ancora - La chioma ha bisogno di un booster di bellezza o è stressata e necessita di un trattamento rigenerante? La laminazione capelli è la soluzione. (amica.it)

