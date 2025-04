La Jesina trionfa a Fermignano | vittoria nel campionato di Promozione

Dopo il campionato di Eccellenza 1993-94 vinto a Sant'Angelo in Vado (con gol di Micheloni) la Jesina è ritornata dopo 31 anni a vincere un campionato (questa volta di Promozione) in terra pesarese, a Fermignano. Con il successo sui lanieri i 'leoncelli' hanno timbrato in maniera indelebile un torneo particolarmente interessante. Alla guida della Jesina mister Mirco Omiccioli: "Come avevo previsto alla vigilia, è stata una partita combattuta e difficile contro una squadra forte che soprattutto nel secondo tempo ci ha messo in difficoltà. I miei ragazzi sono stati fantastici, ci siamo difesi con ordine e ripartendo, in una di queste ripartenze abbiamo trovato il gol. Poi abbiamo sofferto il ritorno del Fermignano. È vero che i nostri avversari hanno preso due traverse, però non abbiamo rubato nulla.

La Jesina trionfa a Fermignano: vittoria nel campionato di Promozione - La Jesina vince il campionato di Promozione a Fermignano, guidata da Mirco Omiccioli e con il gol decisivo di Luca Paradisi. (sport.quotidiano.net)

Promozione La Jesina espugna Fermignano (0-1) e ritorna in Eccellenza -Video - Paradisi segna e manda in paradiso i leoncelli, il Fermignano può recriminare su due traverse colpite con gli jesini in vantaggio, la festa per la fine del “purgatorio” in Promozione può iniziare ... (qdmnotizie.it)

Promozione girone A: Fermignanese-Jesina sfida decisiva per il titolo - Oggi si gioca il penultimo turno di Promozione girone A con Fermignanese-Jesina al centro dell'attenzione per il titolo. (ilrestodelcarlino.it)