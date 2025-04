La Germania resta regina degli aiuti di Stato in Ue

Aiutati che l'Ue ti aiuta (di Stato): la Germania, ancora una volta, è Stato il Paese dell'Unione che ha fornito il maggior quantitativo di supporto alle sue imprese e, più in generale alla sua economia. Dopo Berlino, ecco Parigi. L'asse franco-tedesco guida (anche) la classifica degli aiuti di Stato Ue. Al terzo posto ci siamo noi.

Aiuti di Stato Italia nel 2023 meno di metà della Germania - L'Italia ha speso 21,61 miliardi per aiuti di Stato nel 2023: 7,5 miliardi con il Quadro temporaneo di crisi a sostegno dell'economia per l'aggressione della Russia contro l'Ucraina, 1,79 miliardi di ... (ansa.it)

La Germania stanza tre miliardi di euro per aiuti militari a favore della Ucraina nel 2025 - Ieri, la Germania ha approvato un significativo pacchetto di aiuti militari per l’Ucraina, comprendente 3 miliardi di euro per quest’anno ed altri 8,25 miliardi di euro per il periodo dal 2026 al 2029 ... (aresdifesa.it)

Ok Ue a 5 mld aiuti Germania per taglio emissioni industria - La Commissione europea ha approvato un regime tedesco di aiuti per 5 miliardi di euro, destinati alle aziende soggette al sistema di scambio di quote di emissione (Ets) a decarbonizzare i processi di ... (ansa.it)