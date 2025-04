La Germania avrà un governo | annunciato l' accordo tra conservatori e socialisti

Ilgiornale.it - La Germania avrà un governo: annunciato l'accordo tra conservatori e socialisti Leggi su Ilgiornale.it L'alleanza Cdu/Csu e l'Spd si sarebbero già spartiti i ministeri. Al centrodestra Interni, Difesa ed Esteri, fondamentali per cambiare la politica migratoria

La Germania avrà un governo: annunciato l'accordo tra conservatori e socialisti - L'alleanza Cdu/Csu e l'Spd si sarebbero già spartiti i ministeri. Al centrodestra Interni, Difesa ed Esteri, fondamentali per cambiare la politica migratoria ... (ilgiornale.it)

