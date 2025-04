La geografia rischia di diventare un soprammobile l’appello di Morri | Non basta studiare i confini sulle carte serve collegare la geografia alla realtà INTERVISTA

sulle Nuove Indicazioni Nazionali, organizzato da Fratelli d'Italia con la partecipazione del Ministro Valditara e del Sottosegretario Frassinetti, Riccardo Morri – ordinario di geografia alla Sapienza e coordinatore dell'area disciplinare – ha lanciato un allarme ai microfoni di Orizzonte Scuola: "La geografia rischia di diventare un soprammobile".

