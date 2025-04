La frecciata di Emma Marrone a Stefano De Martino | Non è un granché come fidanzato | VIDEO

Emma Marrone smentisce i rumors su un possibile ritorno di fiamma con Stefano De Martino e ne approfitta per lanciare una frecciatina, seppur ironica, nei confronti del suo ex fidanzato. Ospite dell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile, il programma condotto per l’appunto dall’ex ballerino di Amici in onda su Rai 2 nella serata di mercoledì 8 aprile, la cantante, durante uno dei giochi della trasmissione, ha dichiarato: “L’unica cosa che torna tra di noi è un paio di calzini. Vogliamo far star sereni tutti. Non c’è nessun ritorno di altre cose, come fiamme o amori. Ve lo posso assicurare: Stefano è molto meglio come amico che come fidanzato”. La reazione di Stefano De Martino dice tutto: il conduttore, infatti, si è abbandonato a una risata, che è sembrata una conferma di quanto appena dichiarato da Emma. Tpi.it - La frecciata di Emma Marrone a Stefano De Martino: “Non è un granché come fidanzato” | VIDEO Leggi su Tpi.it smentisce i rumors su un possibile ritorno di fiamma conDee ne approfitta per lanciare una frecciatina, seppur ironica, nei confronti del suo ex. Ospite dell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile, il programma condotto per l’appunto dall’ex ballerino di Amici in onda su Rai 2 nella serata di mercoledì 8 aprile, la cantante, durante uno dei giochi della trasmissione, ha dichiarato: “L’unica cosa che torna tra di noi è un paio di calzini. Vogliamo far star sereni tutti. Non c’è nessun ritorno di altre cose,fiamme o amori. Ve lo posso assicurare:è molto meglioamico che”. La reazione diDedice tutto: il conduttore, infatti, si è abbandonato a una risata, che è sembrata una conferma di quanto appena dichiarato da

