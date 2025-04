Secoloditalia.it - La Francia fa i conti coi dazi di Trump (e non solo): prima vittima eccellente il formaggio dop, specie quello di capra. Ecco perché

Leggi su Secoloditalia.it

Sta già succedendo: iUsa minacciano il settore lattiero-caseario francese. A confermarlo è Les Echos secondo cui, con esportazioni per 350 milioni di euro nel 2024, è il secondo comparto agroalimentare verso gli Usa. Giganti come Danone (24% del fatturato Usa) resistono grazie alla produzione locale, ma cooperative e Pmi con formaggi Dop come Brie e Cantal sono a rischio. Nel primo mandatoal 25% costarono «14 milioni di euro sulle esportazioni di formaggi». Ora si guarda a Giappone e Mercosur per possibili alternative., iUsa mettono in crisi ildop d’oltralpeLa, leader mondiale nei formaggi di, vede la raccolta di latte caprino calata del 3,2% nel 2024. E del 6% a gennaio 2025. I motivi risiedono nella chiusura di molti allevamenti che riforniscono prodotti come Chavroux e Picodon, unita alla difficoltà di ricambio generazionale tra gli allevatori.