La fortuna fa tappa nel Lazio | vincite per oltre 63mila euro fra Pomezia e San Felice circeo

Labacia il. Al SuperEnalotto, nel concorso di martedì 8 aprile, come riporta Agipronews, centrati due “5” da 43.147,56l’uno, il primo a Sora, in provincia di Frosinone, presso L’Angolo dei Tabacchi in via Croce Branca, 5, l’altro a, in provincia di Roma, nel Bar in via Rattazzi, 57-63.L’ultimo “6” da 88,2 milioni diè stato centrato il 20 marzo 2025 a Roma Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 10 aprile è di 17,4 milioni dianche in provincia di Latina, dove al 10eLotto sono state centrate due: a Lenola sono stati vinti 60.000grazie a un ‘Sei’ con Doppio Numero Oro centrato in un’estrazione istantanea con i numeri 2, 9, 11, 12, 61 e 69 – riporta l’Agenzia Agimeg-. Mentre altri 20.001sono stati vinti a Sangrazie a un ‘Nove‘ centrato in un’estrazione frequente con una puntata da 4sui numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 24, 75 e 76.