La Fifa si fermerà solo quando avrà un Mondiale a 211 partecipanti Süddeutsche

Lasiuna 211)“Gianni Infantino non ne ha mai abbastanza”, scrive laZeitung. “Il presidente della Federazione calcisticaritiene che, nonostante i vari aumenti del numero deiai Mondiali, le squadresiano ancora troppo poche. Si terranno ulteriori discussioni in occasione del prossimo congressodi maggio, in modo da poter procedere a un’ulteriore espansione all’inizio del prossimo decennio”. Un processo di espansione che si, per il giornale tedesco,– per assurdo – non riusciranno a fare un Mondialone a 211 squadre, ovvero il numero delle associazioni nazionali affiliate.“L’unico problema è che il mondo del calcio non sa ancora se queste 48 saranno ancora il punto di riferimento per unmaschile all’inizio del prossimo decennio.