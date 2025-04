La Ferrari 12Cilindri premiata come migliore auto di produzione

Ferrari 12Cilindri è stata celebrata ieri con il prestigioso Car Design Award, uno dei più importanti riconoscimenti nel settore del design automobilistico. La cerimonia di premiazione, alla quale era presente il Chief design officer del Cavallino, Flavio Manzoni, si è svolta a Milano presso l'Adi Design Museum — il museo del capoluogo lombardo che ospita la collezione storica del Premio ‘Compasso d’oro’ — nel corso della Milano Design Week. Con il successo nella categoria “Production Cars”, la 12Cilindri segue le cinque sportive di Maranello già celebrate in passato. La prima è stata la Testarossa nel 1985, seguita dalla Roma nel 2020, dalla 296 GTB nel 2022 e dalla Purosangue nel 2023. Due anni fa, inoltre, il team del Centro Stile Ferrari si era aggiudicato il primo premio nella categoria “Brand Design Language”. Ilrestodelcarlino.it - La Ferrari 12Cilindri premiata come "migliore auto di produzione" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Modena, 9 aprile 2025 – Laè stata celebrata ieri con il prestigioso Car Design Award, uno dei più importanti riconoscimenti nel settore del designmobilistico. La cerimonia di premiazione, alla quale era presente il Chief design officer del Cavallino, Flavio Manzoni, si è svolta a Milano presso l'Adi Design Museum — il museo del capoluogo lombardo che ospita la collezione storica del Premio ‘Compasso d’oro’ — nel corso della Milano Design Week. Con il successo nella categoria “Production Cars”, lasegue le cinque sportive di Maranello già celebrate in passato. La prima è stata la Testarossa nel 1985, seguita dalla Roma nel 2020, dalla 296 GTB nel 2022 e dalla Purosangue nel 2023. Due anni fa, inoltre, il team del Centro Stilesi era aggiudicato il primo premio nella categoria “Brand Design Language”.

La Ferrari 12Cilindri premiata come "migliore auto di produzione". La Ferrari Purosangue vince il Compasso d’Oro: è l’auto più bella del mondo. Ferrari, la 12Cilindri vince il Car Design Award per la categoria Production Cars. Cavallino Classic Middle East, lo show delle Ferrari d’epoca ad Abu Dhabi. La Ferrari 275 GTB di Clint Eastwood alla Milano Autoclassica. Fu acquistata nel 1966 da De Laurentiis per l'a. Lecco: la Fontana premiata come miglior fornitore Ferrari. Ne parlano su altre fonti

La Ferrari 12Cilindri premiata come "migliore auto di produzione" - Car Design Award 2025: la sportiva di Maranello ha preceduto in classifica il design di Bugatti per la sua Tourbillon (2° posto) e il team Kia per la EV3. È il quinto successo dopo quelli con al centr ... (msn.com)

Car Design Award 2025: la Ferrari 12Cilindri è l'auto più bella dell'anno - Ferrari 12Cilindri si è aggiudicata il prestigioso premio Car Design Award 2025 nella categoria " Production Cars " battendo la Bugatti Tourbillon e la KIA EV3. (hdmotori.it)

La Ferrari 12Cilindri è l’auto più bella dell’anno: vince il Car Design Award 2025 con Lotus e Renault - Assegnati all’ADI Museum di Milano i prestigiosi riconoscimenti legati allo stile: hanno prevalso i team di Lotus per Theory 1, di Ferrari e di Renault per il linguaggio del marchio sull’intera gamma ... (msn.com)