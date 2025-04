La Fedra di Racine quando l’amore è distruzione

Racine. Questa età dell'oro seicentesca, dalle profonde tensioni teoriche, sotto gli sfavillanti luccichii del mito e dei versi alessandrini. Non un caso che in tanti ci abbiano fatto i conti: dalle pagine di studio che gli ha dedicato Michel Foucault, alla straordinaria Bérénice di Romeo Castellucci (con Isabelle Huppert), o perfino l'Andromaca portata in scena dai ragazzi de "L'Amour fou" di Jacques Rivette, mentre vita e teatro iniziano a confondersi. Film per altro di una bellezza rara, lo si rivede su RaiPlay se si supera lo spavento delle 4 ore. Tornando sul palco, stavolta tocca invece a Federico Tiezzi confrontarsi con il drammaturgo francese e la sua "Fedra", da stasera al Piccolo Teatro Strehler.

