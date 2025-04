La fake news russa su Zelensky e l’acquisto delle miniere di platino Northam in Sudafrica

Leggi su Open.online

Secondo quanto riportato in un fantomatico servizio dell’emittente pubblicana SABC, Volodymyravrebbe acquistato il 51% dellaPlatinum, unaprincipali società minerarie del, spendendo 1,6 miliardi di dollari presumibilmente provenienti dagli aiuti ricevuti dagli alleati. In realtà, si tratta dell’ennesimadella propaganda, che sfrutta in modo illecito loghi e grafiche di emittenti straniere per creare falsi servizi contro l’Ucraina, diffusa giorni prima del viaggio diinprevisto per il 10 aprile.Per chi ha frettaL’emittentena non ha mai diffuso tale servizio.Nessun mediano riporta notizie sul fantomatico acquisto.Laha smentito la.AnalisiEcco il testo che accompagna il falso video:Nonostante il rifiuto ucraino di firmare un accordo sui minerali di terre rare con gli Stati Uniti,ha acquisito una quota di controllo dellaPlatinum Ltd, il più grande produttore didel