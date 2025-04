Metropolitanmagazine.it - La donna dietro la regina: Camilla Shand prima dell’incontro con Carlo

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Quando pensiamo allaconsorte, viene automatico associarla al marito, ReIII. La loro storia d’amore, nata oltre cinquant’anni fa e culminata con il tanto atteso e sofferto matrimonio, il 9 aprile 2005, ha tenuto e tiene tuttora banco, non sempre in maniera positiva. Il Regno Unito, infatti, sembra aver assolto solo parzialmente la royal couple per il suo passato tumultuoso. In particolare, l’opinione pubblica non ha mai perdonato ail fatto di essere stata la causa indiretta dell’infelicità di Lady Diana, l’amatissima principessa del popolo.A subire i peggiori attacchi, nel tempo, è stata sicuramente lei. Bollata come adultera, rovinafamiglie e perennemente costretta a un confronto -specialmente sul piano estetico- con la sua rivale, negli anni è stata al centro di polemiche e commenti impietosi, che si sono attenuati solo di recente.