La domenica al MAUC | visite guidate al Museo di Archeologia

domenica 13 aprile alle 11:00 torna l’appuntamento con “La domenica al MAUC”, le visite guidate a cura di Officine Culturali al Museo di Archeologia dell’Università di Catania. Il MAUC, che occupa cinque stanze di Palazzo Ingrassia (Giardino di Via Biblioteca), custodisce al suo interno circa. Cataniatoday.it - La domenica al MAUC: visite guidate al Museo di Archeologia Leggi su Cataniatoday.it 13 aprile alle 11:00 torna l’appuntamento con “Laal”, lea cura di Officine Culturali aldidell’Università di Catania. Il, che occupa cinque stanze di Palazzo Ingrassia (Giardino di Via Biblioteca), custodisce al suo interno circa.

La domenica al MAUC: visite guidate al Museo di Archeologia. La domenica al MAUC -. Visite guidate al Museo di Archeologia di Catania. 8 marzo, teatro, presentazioni: cosa fare a Catania nel weekend. Cultura, mercatini, mostre e visite guidate: cosa fare a Catania nel weekend. Magma, Tattoo convention, Etneb: cosa fare a Catania nel weekend. Ne parlano su altre fonti

Domenica al Museo, le visite gratuite da non perdere ad aprile - Ogni prima domenica del mese, la cultura diventa accessibile grazie alla consueta e apprezzata iniziativa #DomenicaAlMuseo, a cura del ministero della Cultura: per l'occasione, musei, parchi archeolog ... (informazione.it)

Un viaggio nella storia lungo 5000 anni: visite guidate al MAUC di Catania - Domenica 9 marzo, alle 11.00, Officine Culturali organizza visite guidate al Museo di Archeologia dell'Università di Catania con "La domenica al MAUC". Il MAUC, che occupa cinque stanze di Palazzo ... (balarm.it)

Domenica al Museo, le visite gratuite da non perdere ad aprile - La Domenica al Museo al Nord Italia è l’opportunità perfetta per concedersi qualche ora ad ammirare capolavori assoluti come i Musei Reali di Torino, il Museo Archeologico Nazionale e il Museo ... (siviaggia.it)