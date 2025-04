La diplomazia della minaccia di Trump nei negoziati con l’Iran

Internazionale.it - La diplomazia della minaccia di Trump nei negoziati con l’Iran Leggi su Internazionale.it Il presidente statunitense ha annunciato un colloquio con il governo di Teheran, sempre più vicino a possedere un armamento nucleare, impostando però il confronto sui rapporti di forza e la pressione militare. Leggi

Trump minaccia e negozia, Teheran accetta e mantiene le sue linee rosse - Iran (Internazionale) Teheran e Washington si incontreranno per colloqui in Oman il 12 aprile. Donald Trump ha dichiarato che gli Stati uniti avvieranno negoziati «diretti» con l'Iran in un ultimo ten ... (ilmanifesto.it)

Trump e Iran, trappola o diplomazia? - Senza la minima preoccupazione per il mandato d’arresto internazionale per genocidio e crimini di guerra che pesa sulla sua testa, il primo ministro israeliano Netanyahu ha incontrato lunedì alla Casa ... (altrenotizie.org)

Trump, Putin e la trappola dei negoziati infiniti - Mosca è contenta del negoziato, che procede a piccoli passi, su fronti diversi, tenendo il tema Ucraina ai margini e ritardando il nuovo colloquio fra i ... (huffingtonpost.it)