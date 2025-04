Dayitalianews.com - La Dea Bendata fa tappa in provincia di Latina: due distinte vincite fruttano la bellezza di più di 80mila euro

Giornata da ricordare per due giocatori del Lazio, che nel concorso del 10eLotto di martedì 8 aprile hanno messo a segno due importanti. Il premio più alto è stato registrato a Lenola, in via Valle Bernardo, dove un fortunato partecipante ha indovinato un 6 Doppio Oro, incassando ben 60mila. Una cifra che ha proiettato la località pontina tra le protagoniste dell’ultima estrazione nazionale.San Felice Circeo brinda con un 9 da 20milaMa la Deaha fattoanche a San Felice Circeo, dove un altro giocatore ha centrato un 9 secco, aggiudicandosi un premio da 20mila. Il biglietto vincente è stato convalidato in via Terracina, aggiungendo un’altra tacca alla lista delle città premiate nel concorso di aprile.Un’estrazione da 29,4 milioni diin tutta ItaliaIl concorso del 10eLotto dell’8 aprile ha distribuito premi per un totale di 29,4 milioni disul territorio nazionale.