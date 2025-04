La comunità sociale trasloca nella nuova sede E subito i vandali entrano in azione con il fuoco

Ilgiorno.it - La comunità sociale trasloca nella nuova sede. E subito i vandali entrano in azione con il fuoco Leggi su Ilgiorno.it Nemmeno il tempo di prendere posto nella nuova sede di piazza Olivelli che i vandali sono entrati in azione ai danni della comunità sociale gestita dalla cooperativa Silvabella. Nel fine settimana sono stati danneggiati con il fuoco i campanelli e una parte della porta d'ingresso della struttura. Un atto che, più che di intimidazione, sa di dispetto. Un riflesso di quello che è avvenuto solo un paio di settimane fa nell'emiciclo consiliare, dov'era in approvazione la variante per il nuovo servizio sociale su cui si era registrata l'astensione del gruppo di Lombardia Ideale, partner della maggioranza con la quale però i dissapori si stanno facendo sempre più accesi. La cooperativa Silvabella, che gestisce la struttura, si occupa da almeno cinque anni di una comunità di adolescenti in un altro punto della città che non ha mai creato alcuna problematica.

