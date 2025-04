Ilfattoquotidiano.it - La Cina sconsiglia a studenti e turisti di recarsi negli Stati Uniti

Il governo cinese ha diffuso un alert per icinesi che intendono. “Alla luce del peggioramento delle relazioni commerciali trae delle preoccupazioni per la sicurezza in America, il ministero della Cultura e del Turismo consiglia ai cittadini cinesi di valutare attentamente i rischi di viaggiaree di procedere con cautela”, si legge nell’avviso del ministero.L’avviso arriva dopo che Pechino ha reagito ai nuovi dazi imposti dal presidente Donald Trump , annunciando tariffe dell’84% su tutte le importazioni dagli. Anche il ministero dell’Istruzione cinese ha messo in guardia gli, sollecitando una valutazione dei rischi per la sicurezza legati allo studio in “certidegli Usa”, citando un nuovo disegno di legge approvato in Ohio.