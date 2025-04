La Cina risponde ai dazi di Trump | tariffe dell' 84 per cento sulle merci dagli Stati Uniti

merciale tra Stati Uniti e Cina registra una nuova impennata, con potenziali conseguenze rilevanti sull'economia globale. Nel giorno in cui sono scattati dazi complessivi pari al 104 per cento sulle merci cinesi, imposti dall’amministrazione di Donald Trump, Pechino ha risposto con. Europa.today.it - La Cina risponde ai dazi di Trump: tariffe dell'84 per cento sulle merci dagli Stati Uniti Leggi su Europa.today.it La guerra comale traregistra una nuova impennata, con potenziali conseguenze rilevanti sull'economia globale. Nel giorno in cui sono scattaticomplessivi pari al 104 percinesi, imposti dall’amministrazione di Donald, Pechino ha risposto con.

