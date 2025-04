La Cina risponde a Trump e le Borse sono di nuovo in rosso

Ilgiornale.it - La Cina risponde a Trump e le Borse sono di nuovo in rosso Leggi su Ilgiornale.it Pechino ha deciso: dal 10 aprile tariffe dal 34% all'84% sui prodotti "made in Usa". I mercati finanziari reagiscono con forte nervosismo all'ennesimo capitolo della crisi dei dazi

Dazi mirati e prove di dialogo, l'Ue cerca la risposta a Trump. Alleanze con la Cina sullo sfondo. Dazi, è escalation: ritorsione della Cina, da domani dal 34% all'84% su prodotti Usa - Aggiornamento del 09 Aprile delle ore 13:57. Dazi, le ultime notizie in diretta| La Cina risponde alla stretta Usa: tariffe all'84%. Borse, nuovo crollo: Milano -4%. E l'Ungheria rompe il fronte Ue: non voteremo ritorsioni. Perché i dazi alla Cina sono così alti. Donald Trump alza i dazi alla Cina, la reazione di Pechino spiega l'ossessione del tycoon per la Groenlandia. Guerra dei dazi, Cina risponde a Trump: nuove tariffe 84% su prodotti Usa. Ne parlano su altre fonti

Cina, risposta a Trump: dazi all'84% su import Usa. Ue: «Bazooka su Big Tech». Borse, l'Europa riduce il calo - Borse, le notizie del 9 aprile 2025. Entrano in vigore i nuovi dazi degli Usa nei confronti di circa 60 economie e sostituiscono quelli di base entrati in vigore sabato. I nuovi livelli ... (ilmessaggero.it)

