La Cina risponde a Trump | dazi aggiuntivi dell' 84% su tutti i prodotti importati dagli Usa

delle Finanze della Cina ha annunciato dazi aggiuntivi dell'84% su tutti i prodotti importati dagli Stati Uniti, segnando un nuovo capitolo della guerra commerciale senza esclusione di colpi tra i due Paesi. Il ministero ha precisato che le nuove tariffe - in risposta a dazi del 104% voluti da Donald Trump sui prodotti cinesi - entreranno in vigore domani alle 5 ora italiana. L'aumento è del 50% rispetto alle imposte precedenti. Il tutto si verifica dopo che gli Stati Uniti hanno imposto alla Cina un dazio aggiuntivo del 50% questa settimana che aveva fatto seguito a due precedenti imposte del 34% e del 20%, il che significa che i dazi statunitensi sulla Cina hanno raggiunto il 104% da questa mattina. In precedenza, la Cina aveva dichiarato all'Organizzazione Mondiale del Commercio che la decisione degli Stati Uniti di imporre dazi minacciava di destabilizzare ulteriormente il commercio globale. Iltempo.it - La Cina risponde a Trump: dazi aggiuntivi dell'84% su tutti i prodotti importati dagli Usa Leggi su Iltempo.it Il ministeroe Finanzeha annunciato'84% suStati Uniti, segnando un nuovo capitoloa guerra commerciale senza esclusione di colpi tra i due Paesi. Il ministero ha precisato che le nuove tariffe - in risposta adel 104% voluti da Donaldsuicinesi - entreranno in vigore domani alle 5 ora italiana. L'aumento è del 50% rispetto alle imposte precedenti. Il tutto si verifica dopo che gli Stati Uniti hanno imposto allauno aggiuntivo del 50% questa settimana che aveva fatto seguito a due precedenti imposte del 34% e del 20%, il che significa che istatunitensi sullahanno raggiunto il 104% da questa mattina. In precedenza, laaveva dichiarato all'Organizzazione Mondiale del Commercio che la decisione degli Stati Uniti di imporreminacciava di destabilizzare ulteriormente il commercio globale.

