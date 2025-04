La Cina reagisce ancora ai dazi Usa e aumenta fino all’84% le tariffe sui prodotti americani

Cina non si tira indietro nella guerra commerciale scatenata dal presidente Donald Trump e risponde all’aumento dei dazi americani sulle importazioni cinesi arrivati oggi al 104% con un aumento delle tariffe doganali sulle merci provenienti dagli Stati Uniti fino all’84%.La risposta di Pechino“L’aliquota dei dazi doganali aggiuntivi”, ha fatto sapere in una nota il ministero delle Finanze di Pechino,”aumenterà dal 34% all’84%” a partire dalle 12:01 di domani, giovedì 10 aprile, ora cinese (le 6:01 in Italia). L’escalation segue l’entrata in vigore delle nuove tariffe sulle importazioni negli Usa da 60 Paesi del mondo, compresa la Repubblica popolare che da gennaio si è vista imporre dazi sempre più alti da Washington come ritorsione alla reazione di Pechino.“Questa escalation dei dazi doganali è un nuovo errore che si aggiunge a quelli precedenti”, ha denunciato il ministero delle Finanze cinese nel suo comunicato stampa. Tpi.it - La Cina reagisce ancora ai dazi Usa e aumenta fino all’84% le tariffe sui prodotti americani Leggi su Tpi.it Lanon si tira indietro nella guerra commerciale scatenata dal presidente Donald Trump e risponde all’aumento deiamericani sulle importazioni cinesi arrivati oggi al 104% con un aumento delledoganali sulle merci provenienti dagli Stati Uniti.La risposta di Pechino“L’aliquota deidoganali aggiuntivi”, ha fatto sapere in una nota il ministero delle Finanze di Pechino,”aumenterà dal 34%” a partire dalle 12:01 di domani, giovedì 10 aprile, ora cinese (le 6:01 in Italia). L’escalation segue l’entrata in vigore delle nuovesulle importazioni negli Usa da 60 Paesi del mondo, compresa la Repubblica popolare che da gennaio si è vista imporresempre più alti da Washington come ritorsione alla reazione di Pechino.“Questa escalation deidoganali è un nuovo errore che si aggiunge a quelli precedenti”, ha denunciato il ministero delle Finanze cinese nel suo comunicato stampa.

