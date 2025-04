La Cina contro Trump | Vinceremo noi la guerra commerciale Il piano di Pechino fa tremare anche l’Europa

Cina non ritirerà le tariffe del 34% entro l’8 aprile 2025, gli Stati Uniti imporranno un ulteriore 50% di dazi sulle merci cinesi a partire dal giorno dopo”, aveva scritto Donald Trump. È stato di parola. Da oggi, i prodotti cinesi in ingresso negli Usa sono soggetti a tariffe cumulative del 104%: un’escalation senza precedenti.La risposta cinese non si è fatta attendere. “Combatteremo fino alla fine“, hanno dichiarato fonti di Pechino, sposando la linea dura. Un rilancio che conferma quanto già paventato dall’Economist, che nei giorni scorsi titolava: “Perché la Cina pensa di poter vincere una guerra commerciale con Trump”.Le mosse di Xi e l’ombra di TikTok, Tesla e fentanylNel braccio di ferro commerciale si incrociano geopolitica, economia e interessi strategici. Trump chiede molto a Pechino: controllo sul flusso di fentanyl, appoggio sulla guerra in Ucraina, ma anche un cambio di rotta su TikTok, la popolare app cinese che il presidente Usa vorrebbe non chiudere direttamente. Thesocialpost.it - La Cina contro Trump: “Vinceremo noi la guerra commerciale”. Il piano di Pechino fa tremare anche l’Europa Leggi su Thesocialpost.it “Se lanon ritirerà le tariffe del 34% entro l’8 aprile 2025, gli Stati Uniti imporranno un ulteriore 50% di dazi sulle merci cinesi a partire dal giorno dopo”, aveva scritto Donald. È stato di parola. Da oggi, i prodotti cinesi in ingresso negli Usa sono soggetti a tariffe cumulative del 104%: un’escalation senza precedenti.La risposta cinese non si è fatta attendere. “Combatteremo fino alla fine“, hanno dichiarato fonti di, sposando la linea dura. Un rilancio che conferma quanto già paventato dall’Economist, che nei giorni scorsi titolava: “Perché lapensa di poter vincere unacon”.Le mosse di Xi e l’ombra di TikTok, Tesla e fentanylNel braccio di ferrosi incrociano geopolitica, economia e interessi strategici.chiede molto allo sul flusso di fentanyl, appoggio sullain Ucraina, maun cambio di rotta su TikTok, la popolare app cinese che il presidente Usa vorrebbe non chiudere direttamente.

Dazi, Trump: “Resistete, vinceremo”. Cina: “Mercato ha parlato. Usa riparino a errore”. Guerra dei dazi, Trump: "Vinceremo". La Cina non sta a guardare. Dazi, ultime notizie di oggi, in diretta | Trump: «Resistete non sarà facile ma vinceremo». Panico per il crollo dei mercati: il segretario al Tesoro Usa Bessent pensa all'addio. Cina: "Il mercato ha parlato", Trump risponde: "Vinceremo". La Cina risponde a Trump: dazi del 34% su tutti i beni USA. Trump: "Dazi funzionano, vinceremo". Da Londra a Tokyo, chi vuole trattare con Usa. Ne parlano su altre fonti

La Cina prepara "misure risolute" contro i dazi di Trump. Xi: "Rafforzare i legami coi paesi vicini" - In vigore i dazi americani al 104% sui prodotti cinesi. In un Libro Bianco la risposta cinese: "Gli Stati Uniti non risolveranno i loro problemi ... (huffingtonpost.it)

Dazi, Trump e la Cina: scontro continua - Il presidente sui dazi Usa che colpiscono il mondo: "Questa è una rivoluzione economica, e vinceremo. Tenetevi forte, non sarà facile, ma il risultato sarà storico" La guerra dei dazi Usa è cominciata ... (msn.com)

La Cina ha promesso di "lottare fino alla fine" contro i dazi di Trump - Il ministero degli Esteri cinese ha dichiarato oggi che prenderà "le misure necessarie" in risposta alle minacce tariffarie di Donald Trump, accusando gli Stati Uniti di "tipico unilateralismo e di un ... (globalist.it)