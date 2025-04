La Cina agli Usa | dazi all’84% Crolla Piazza Affari Dall’Ue via libera alle tariffe al 25% Ungheria unica contraria

Leggi su Open.online

Nel D-Day, il giorno in cui ufficialmente iamericani sono entrati in vigore, Donald Trump chiama le aziende verso gli Stati Uniti. Pechino, dall’altra parte, dichiara ufficialmente guerra – commerciale – a Washington implementando nuove. Un tiro alla fune che da giorni vede protagoniste le due principali potenze economiche al mondo. Ieri l’annuncio della Casa Bianca di un ulteriore aumento deicontro la, lievitati fino al 104% complessivo. Oggi la risposta del Dragone, che da domani alzerà lesui beni Made in Usa dal 34%, nonostante l’enorme surplus commerciale. Una netta presa di posizione accompagnata da un altrettanto chiaro messaggio per lo Studio Ovale: «Correggete immediatamente le vostre pratiche sbate». O meglio, annullate tutte le misure tariffarie «reciproche» contro lanell’ottica di ristabilire un dialogo tra partner e non tra nemici.