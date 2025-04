La Cina a Trump | Tariffe all' 84% Borse in rosso Dall' Ue via libera ai dazi Ma l' Ungheria vota contro

Tariffe dal 34% all'84% sui prodotti "made in Usa". I mercati finanziari reagiscono con forte nervosismo all'ennesimo capitolo della crisi dei dazi. Gli Stati membri dell'Ue approvano le contromisure contro gli Stati Uniti: Tariffe al 25% Ilgiornale.it - La Cina a Trump: "Tariffe all'84%". Borse in rosso. Dall'Ue via libera ai dazi. Ma l'Ungheria vota contro Leggi su Ilgiornale.it Pechino ha deciso: dal 10 apriledal 34% all'84% sui prodotti "made in Usa". I mercati finanziari reagiscono con forte nervosismo all'ennesimo capitolo della crisi dei. Gli Stati membri dell'Ue approvano le contromisure contro gli Stati Uniti:al 25%

