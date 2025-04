La cerimonia è conclusa la gaffe alla Camera Re Carlo | Non ho ancora finito… – Video

cerimonia è conclusa.”. Per una svista dopo un lunghissimo applauso e una standing ovation dell’Aula quando re Carlo cita il giudice Giovanni Falcone, scatta al microfono l’annuncio della conclusione dell’evento. In realtà il re non aveva concluso e a quel punto con un sorriso ha aspettato che i parlamentari riprendessero posto per proseguire e rivolgendosi ai presidenti La Russa e Fontana ha detto ‘It’s a joke’. Più tardi, quando era sul finale, in un altro passaggio ha scherzato di nuovo: ‘Sto concludendo.’. Si è trattato dell’unico mini-intoppo della seduta che si è conclusa tra gli applausi e la citazione dantesca in italiano ‘Uscimmo a riveder le stelle’.L'articolo “La cerimonia è conclusa”, la gaffe alla Camera. Re Carlo: “Non ho ancora finito.” – Video proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - “La cerimonia è conclusa”, la gaffe alla Camera. Re Carlo: “Non ho ancora finito…” – Video Leggi su Ilfattoquotidiano.it “La.”. Per una svista dopo un lunghissimo applauso e una standing ovation dell’Aula quando recita il giudice Giovanni Falcone, scatta al microfono l’annuncio della conclusione dell’evento. In realtà il re non aveva concluso e a quel punto con un sorriso ha aspettato che i parlamentari riprendessero posto per proseguire e rivolgendosi ai presidenti La Russa e Fontana ha detto ‘It’s a joke’. Più tardi, quando era sul finale, in un altro passaggio ha scherzato di nuovo: ‘Sto concludendo.’. Si è trattato dell’unico mini-intoppo della seduta che si ètra gli applausi e la citazione dantesca in italiano ‘Uscimmo a riveder le stelle’.L'articolo “La”, la. Re: “Non hofinito.” –proviene da Il Fatto Quotidiano.

Re Carlo (in italiano): «Spero di non rovinare la lingua di Dante». Camilla con l'abito da sposa alla Camera, la battuta sulla cucina e la gaffe - Un italiano "quasi" impeccabile, ironia, svariati omaggi all'Italia e alla sua cultura e una gaffe. Re Carlo III, 76 anni, nel suo discorso alle Camere riunite in Aula a ... (leggo.it)

Carlo alla Camera, la gaffe dello speaker: "Intervento terminato". Il re: "Non ho ancora finito…" - Piccolo incidente, in aula alla Camera, durante il discorso di Re Carlo III. Il sovrano si interrompe per consentire l'applauso dell'assemblea quando lui ricorda Giovanni Falcone, ma quando prova a ri ... (repubblica.it)