La Cdu di Merz annuncia l' accordo di governo con l' Spd

Merz ha annunciato che un accordo per un governo di coalizione in Germania è stato raggiunto con i socialdemocratici della Spd. I partiti annunceranno i dettagli dell'accordo alle 13. Quotidiano.net - La Cdu di Merz annuncia l'accordo di governo con l'Spd Leggi su Quotidiano.net L'Unione (Cdu-Csu) di Friedrichhato che unper undi coalizione in Germania è stato raggiunto con i socialdemocratici della Spd. I partiti annunceranno i dettagli dell'alle 13.

