La Cassazione ha deciso no padre e madre sui documenti ma genitore

deciso e scritto la Suprema Corte di Cassazione. Già perché sulla carta d’identità, dopo diverso tempo, torna la dicitura ‘genitori‘ senza che ci sia specificato come voleva il Ministero dell’Interno ‘padre’ e ‘madre’.La Cassazione ha deciso, no padre e madre sui documenti ma genitore (Ansa Foto) Cityrumors.itA deciderlo una volta per tutte è la Cassazione che, secondo quanto si apprende, ha respinto il ricorso presentato dal ministero dell’Interno contro la decisione della Corte d’Appello di Roma di disapplicare il decreto ministeriale del 31 gennaio 2019, con il quale al contrario era stato eliminato il termine ‘genitori‘ sulla carta di identità dei figli per tornare a ‘padre‘ e ‘madre‘. Cityrumors.it - La Cassazione ha deciso, no padre e madre sui documenti ma genitore Leggi su Cityrumors.it Secondo i giudici che hanno scritto la sentenza sarebbe ingiusto e discriminatorio scrivere o identificare un minore con dicitura diversaUna decisione che fa discutere. E alimenta ancora di più le polemiche quello che hae scritto la Suprema Corte di. Già perché sulla carta d’identità, dopo diverso tempo, torna la dicitura ‘genitori‘ senza che ci sia specificato come voleva il Ministero dell’Interno ‘’ e ‘’.Laha, nosuima(Ansa Foto) Cityrumors.itA deciderlo una volta per tutte è lache, secondo quanto si apprende, ha respinto il ricorso presentato dal ministero dell’Interno contro la decisione della Corte d’Appello di Roma di disapplicare il decreto ministeriale del 31 gennaio 2019, con il quale al contrario era stato eliminato il termine ‘genitori‘ sulla carta di identità dei figli per tornare a ‘‘ e ‘‘.

"Calciopoli non influenzò la stagione 2004-2005" la Cassazione nega il risarcimento al Bologna. Cassazione: il Governo risarcisca i migranti della Diciotti. Ira di Meloni e Salvini. La presidente della Corte: insulti inaccettabili. No ai permessi legge 104/92 se il disabile da assistere è ricoverato a tempo pieno. La Cassazione sui migranti in Albania: «Spetta ai ministri valutare i Paesi sicuri». Piantedosi: «Alcuni giudici contrari preventivamente». Davigo un po’ condannato e un po’ no. La Cassazione riapre il caso Amara. Niente trasfusione al figlio col sangue dei vaccinati Covid, la Cassazione dà torto ai genitori: decidono i medici. Ne parlano su altre fonti

Cassazione: una sentenza contro il bullismo istituzionale su famiglie non tradizionali - La Corte di Cassazione riconosce i diritti delle famiglie diverse dal modello tradizionale, dichiarando irricevibili le politiche discriminatorie e segnando un passo verso una maggiore inclusione soci ... (gaeta.it)

Rosa e Olindo, è finita. La Cassazione dice no alla revisione del processo - Il caso continua a dividere l'opinione pub… (L'HuffPost) Ne parlano anche altri giornali No alla revisione del processo sulla strage di Erba: lo ha deciso la Corte di Cassazione. Dunque ... (informazione.it)

Strage Erba, la Cassazione respinge il ricorso di Olindo e Rosa: no alla revisione del processo - La Cassazione ha respinto il ricorso di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all’ergastolo per la strage di Erba. I giudici della V sezione della Cassazione hanno deciso che non deve esserci alcuna ... (italiaoggi.it)