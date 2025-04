La Cassazione come la sinistra woke | Padre e madre è discriminatorio sulla carta d’identità va scritto genitore

Cassazione la dicitura «Padre» e «madre» sulla carta d’identità elettronica è «discriminatoria», perché «non rappresenta le coppie dello stesso sesso che hanno fatto ricorso all’adozione in casi particolari». Dunque, va cancellata a beneficio del ritorno al neutro «genitore». I supremi giudici, con una sentenza delle sezioni unite civili, hanno respinto il ricorso presentato dal ministero dell’Interno contro la decisione della Corte d’Appello di Roma di disapplicare il decreto del 31 gennaio 2019, con il quale l’allora ministro Matteo Salvini aveva ripristinato l’indicazione di Padre e madre.La Cassazione cancella Padre e madre dalla carta d’identità: «Va scritto genitore»A dare conto della sentenza è stato Il Sole 24 ore, ricordando che il caso che ha portato alla sentenza è quello di una coppia di due donne, in cui la partner della madre naturale aveva fatto ricorso alla step child adoption. Secoloditalia.it - La Cassazione come la sinistra woke: «Padre e madre è discriminatorio, sulla carta d’identità va scritto genitore» Leggi su Secoloditalia.it Per lala dicitura «» e «elettronica è «discriminatoria», perché «non rappresenta le coppie dello stesso sesso che hanno fatto ricorso all’adozione in casi particolari». Dunque, va cancellata a beneficio del ritorno al neutro «». I supremi giudici, con una sentenza delle sezioni unite civili, hanno respinto il ricorso presentato dal ministero dell’Interno contro la decisione della Corte d’Appello di Roma di disapplicare il decreto del 31 gennaio 2019, con il quale l’allora ministro Matteo Salvini aveva ripristinato l’indicazione di.Lacancelladalla: «Va»A dare conto della sentenza è stato Il Sole 24 ore, ricordando che il caso che ha portato alla sentenza è quello di una coppia di due donne, in cui la partner dellanaturale aveva fatto ricorso alla step child adoption.

