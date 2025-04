Quotidiano.net - La Cassazione boccia il decreto Salvini: via ‘padre’ e ‘madre’ dalla Cie. “È discriminatorio”

Roma, 9 aprile 2025 – Le parole ‘padre' e 'madre' cancellatecarta d’identità elettroniche dei bambini: per lasono “termini discriminatori”. È il traguardo raggiunto (e tanto sperato) dalle tante coppie dello stesso sesso che hanno fatto ricorso alla ‘step child adoption’, ovvero l’adozione del figlio del proprio partner. La dicitura corretta è, dunque, quella generica di 'genitore', che era stata eliminata da unministeriale del 2019, quando a capo del Viminale c’era Matteo. La sentenza dellaLa– con la sentenza 9216/2025, come riporta 'Il Sole 24 Ore' – ha respinto il ricorso del ministero dell'Interno contro la decisione della Corte d'Appello di disapplicare ilministeriale del 31 gennaio 2019, con il quale era stata eliminata la parola 'genitori' dai documenti per tornare alla dicitura 'padre' e 'madre'.