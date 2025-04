La Cassazione boccia il decreto Salvini | no a padre e madre sulla carta d’identità del figlio di due donne

figlio di due donne ha “il diritto di ottenere una carta d’identità rappresentativa della sua peculiare situazione familiare“, quindi con la dicitura “genitori” invece di quelle “padre” e “madre” imposte nel 2019 da un decreto dell’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini. Lo ha confermato la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso del Viminale contro la decisione della Corte d’Appello di Roma che a febbraio 2024 aveva ordinato la disapplicazione del decreto e la correzione del documento. Quella sulle carte d’identità era stata una della principali crociate ideologiche di Salvini ai tempi del governo Conte I: ignorando il parere negativo del Garante della privacy, il leader della Lega aveva fatto dietrofront rispetto all’innovazione introdotta nel 2015 (governo Renzi) che sostituiva la dicitura “padre” e “madre” con “genitori”. Ilfattoquotidiano.it - La Cassazione boccia il decreto Salvini: no a “padre” e “madre” sulla carta d’identità del figlio di due donne Leggi su Ilfattoquotidiano.it Il minoredi dueha “il diritto di ottenere unarappresentativa della sua peculiare situazione familiare“, quindi con la dicitura “genitori” invece di quelle “” e “” imposte nel 2019 da undell’allora ministro dell’Interno Matteo. Lo ha confermato la Corte di, respingendo il ricorso del Viminale contro la decisione della Corte d’Appello di Roma che a febbraio 2024 aveva ordinato la disapplicazione dele la correzione del documento. Quella sulle carteera stata una della principali crociate ideologiche diai tempi del governo Conte I: ignorando il parere negativo del Garante della privacy, il leader della Lega aveva fatto dietrofront rispetto all’innovazione introdotta nel 2015 (governo Renzi) che sostituiva la dicitura “” e “” con “genitori”.

La Cassazione boccia il decreto Salvini: no a “padre” e “madre” sulla carta…. Nuovo Codice della Strada, la Cassazione blocca la riforma Salvini: i test antidroga potrebbero generare falsi positivi. NCC: il TAR boccia le restrizioni del Decreto Salvini. La Cassazione smonta la riforma del codice della strada di Salvini. Test antidroga alla guida: la Cassazione cancella la riforma Salvini. Migranti, la Cassazione: «Il giudice può disapplicare il decreto sui Paesi sicuri solo in casi eccezionali, ma non può sostituirsi al governo». Ne parlano su altre fonti

Autovelox, Salvini spiega perché ha bloccato il decreto che li regola: “Non sappiamo quanti sono” - il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha spiegato perché è stato bloccato il decreto sugli autovelox: "Intendo eseguire un'operazione trasparenza ... (fanpage.it)

Caso autovelox, Salvini alla Camera: «Stoppato il decreto, serve presto un'operazione trasparenza, no a tassa occulta» - Il ministro dei trasporti: «Serve un censimento dei misuratori della velocità, in certe aree è sacrosanto, quello furbetto o non omologato è una tassa occulta sui lavoratori. Il 14 marzo la Cassazione ... (msn.com)

Salvini blocca il decreto autovelox, serve un approfondimento - e' stato sospeso dallo stesso Mit "su indicazione" diretta di Matteo Salvini. Sul testo, in fase di trasmissione a Bruxelles, "sono necessari ulteriori approfondimenti". Il decreto stabilisce che ... (informazione.it)