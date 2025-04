Ilgiorno.it - La cascina sfollata: "Continueremo ad aiutare"

Il Comune si è attivato per dare supporto alla cinquantina di condòmini sfollati lo scorso 28 marzo dallaBrina di via Sciesa per le condizioni troppo precarie dell’immobile, con una priorità ai casi più urgenti. Lo ha comunicato l’assessore al Welfare Egidio Riva in Consiglio comunale, in una lunga e articolata risposta agli interrogativi dei consiglieri Ilaria Guffanti e Paolo Piffer sul destino di chi si trova ora senza casa. "Nella prima settimana i servizi sociali hanno garantito un alloggio temporaneo a 5 nuclei familiari, di cui uno con 2 minori, per un totale di 15 persone - afferma l’assessore -. Per una di queste persone, un anziano in condizioni di invalidità, è stato necessario un ricovero in una Rsa, che per il momento permane e resta prorogato. Per le altre persone sono state trovate soluzioni temporanee con l’invito la settimana scorsa a mobilitare le risorse economiche e le conoscenze di familiari disponibili per trovare delle sistemazioni di natura temporanea, ma di durata più prolungata".