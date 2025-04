Ilrestodelcarlino.it - La casa dove i disabili imparano a sognare

Una vita autonoma fuori dal nido, per crescere e progettare il futuro. Domani alle 10, in via G. Pepoli 12, verrà inaugurato il Gruppo AppartamentoPepoli. A fine 2023 è partita la fase sperimentale mediante il finanziamento tramite i fondi Pnrr. L’amministrazione comunale, fin dal suo insediamento avvenuto a giugno 2024, si è attivata per dare continuità a questo percorso ritenuto un servizio fondamentale per le persone contà che vivono nel territorio comunale e paesi limitrofi. Un servizio come questo consente di dare un’opportunità alle persone contà, che potranno sperimentare progetti di vita autonoma e ampliare le proprie capacità e competenze. Rendere il servizio permanente è sicuramente un desiderio che da anni anche i famigliari degli ospiti hanno espresso e per il quale hanno combattuto.